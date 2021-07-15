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15.07.2021 15:52
Рубрика: В мире

ВОЗ заявила о риске появления еще более опасных штаммов COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске появления новых, еще более опасных штаммов COVID-19. Риск подобного развития события оценивается как весьма вероятный, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19

По его словам, новые варианты вируса, возможно, будет "еще сложнее контролировать".

В среду Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии. По его словам, на прошлой был отмечен рост заболеваемости и смертности. При этом количество летальных исходов выросло впервые за десять недель, на протяжении которых этот показатель снижался.

По данным ВОЗ, одной из основных причин роста показателей является "дельта"-штамм COVID-19, известный также как индийский.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что "дельта"-штамм представляет наибольшую угрозу для людей в возрасте 14-29 лет.

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