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Рубрика: Власть

Захарова возмутилась санкциями Киева в отношении российского интернет-магазина

Текст: Александр Саможнев

Интернет-магазин Amazon также занимается продажей товаров, за ассортимент которых Украина ввела санкции против крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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По ее словам, в онлайн-магазине нашли футболки с президентом России Владимиром Путиным и форму российской армии. "Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и основатель этой корпорации Джефф Безос? Или это другое?", - задает риторический вопрос дипломат. При этом она снабдила сообщение скринами витрины интернет- магазина Amazon с соответствующими товарами.

Президент Владимир Зеленский в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, предусматривающее персональные санкции против интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. "Рестрикции введены за пропаганду российской военной формы", - пояснили в министерстве культуры Украины.

 

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