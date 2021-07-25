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25.07.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

180 ДТП с электросамокатами произошло в России за полгода

Текст: Владимир Баршев
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

За полгода в России зафиксировано 180 ДТП с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. В них погибли пять человек и 188 пострадали. Об этом пресс-центр МВД сообщил ТАСС.

Фото: Пресс-служба Cadillac
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В МВД отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс.

Надо сказать, что так как сейчас все передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности считаются пешеходами, то далеко не все происшествия фиксируются в ГИБДД как ДТП. Например, если водитель электросамоката сбил пешехода или велосипедиста, то это не считается ДТП. Столкнулись два пешехода. В статистику такие происшествия не попадают.

Напомним, в Москве не столь давно погиб известный ученый Иван Пигарев. Он ехал по велодорожке на велосипеде и столкнулся с электросамокатчиком. Несколько наездов электросамокатов на детей на тротуаре в Санкт-Петербурге послужили поводом для запрета аренды этих средств передвижения. Но все эти случаи - не ДТП.

Когда будут разработаны поправки в правила - пока неизвестно. Но сейчас сотрудники ГИБДД приравнивают элеткросамокаты мощностью более 250 ватт к мопедам. Суды в этом их поддерживают. Недавно в Москве одного родителя привлекли к ответственности за то, что он дал порулить электросамокатом своему ребенку. Незадачливому отцу вменили передачу управления тому, кто заведомо не имеет такого права.

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