Эксперт: При заражении "гамма"-штаммом прививка защитит от тяжелых последствий

Граждане, вакцинированные от коронавируса, могут заразиться "гамма"-штаммом, однако прививка защитит их от тяжелого протекания болезни. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она пояснила, что любой вирус может пробить иммунную систему, но ущерб будет сильнее, если иммунная система не готова к встрече с ним. "Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, но нанесет небольшой вред", - рассказала Попович РБК.

"Гамма"-штамм очень заразен, однако летальность в случае заражения данным вариантом ниже, чем при заражении "дельта"-штаммом. По словам Попович, вирус развивается, растет, но пока самые плохие характеристики имеет не "гамма", а "дельта". "Заболеваемость среди привитых вполне возможна - той формой вируса, который распространен", - заключила эксперт.

"Гамма"-штамм был впервые выявлен в ноябре 2020 года в Бразилии. Всемирная организация здравоохранения внесла этот вариант в список "вызывающих озабоченность".

Единичные случаи заражения россиян "гамма"-штаммом COVID-19 не позволяют сделать выводы о симптоматике и степени заразности этой мутации. Об этом ранее заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. "Переносить на Россию данные, полученные в Бразилии, не представляется возможным, так как Россия и Бразилия серьезно отличаются - и генетикой, и иммунитетом, и питанием. Так что пока делать какие-либо выводы преждевременно", - отметил эксперт.