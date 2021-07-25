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Рубрика: Общество

Эксперт: При заражении "гамма"-штаммом прививка защитит от тяжелых последствий

Граждане, вакцинированные от коронавируса, могут заразиться "гамма"-штаммом, однако прививка защитит их от тяжелого протекания болезни. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Она пояснила, что любой вирус может пробить иммунную систему, но ущерб будет сильнее, если иммунная система не готова к встрече с ним. "Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, но нанесет небольшой вред", - рассказала Попович РБК.

"Гамма"-штамм очень заразен, однако летальность в случае заражения данным вариантом ниже, чем при заражении "дельта"-штаммом. По словам Попович, вирус развивается, растет, но пока самые плохие характеристики имеет не "гамма", а "дельта". "Заболеваемость среди привитых вполне возможна - той формой вируса, который распространен", - заключила эксперт.

"Гамма"-штамм был впервые выявлен в ноябре 2020 года в Бразилии. Всемирная организация здравоохранения внесла этот вариант в список "вызывающих озабоченность".

Единичные случаи заражения россиян "гамма"-штаммом COVID-19 не позволяют сделать выводы о симптоматике и степени заразности этой мутации. Об этом ранее заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. "Переносить на Россию данные, полученные в Бразилии, не представляется возможным, так как Россия и Бразилия серьезно отличаются - и генетикой, и иммунитетом, и питанием. Так что пока делать какие-либо выводы преждевременно", - отметил эксперт.

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