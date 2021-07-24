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Рубрика: Общество

Эпидемиолог: Говорить об особых симптомах "гамма"-штамма COVID-19 рано

Текст: Василий Кошкин

Единичные случаи заражения россиян "гамма"-штаммом COVID-19 не позволяют сделать выводы о симптоматике и степени заразности этой мутации. Об этом "Российской газете" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Эпидемиолог оценил риск распространения "гамма"-штамма в России

"Переносить на Россию данные, полученные в Бразилии, не представляется возможным, так как Россия и Бразилия серьезно отличаются - и генетикой, и иммунитетом, и питанием. Так что пока делать какие-либо выводы преждевременно", - пояснил эксперт. По его мнению, широкому распространению "гамма"-штамма в России может помешать вариант "дельта", который активно вытесняет другие варианты коронавируса по всему миру.

"Гамма"-штамм был впервые выявлен в ноябре 2020 года в Бразилии.

Всемирная организация здравоохранения внесла "гамма"-штамм в список "вызывающих озабоченность". Кроме него, туда вошли еще три мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "дельта" (Индия). При этом последний продолжает мутировать. Штаммы "лямбда" и "эпсилон" в РФ не обнаружены.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что две трети случаев COVID-19 в России приходятся на "дельта"-штамм. По ее словам, снизить частоту мутаций позволят соблюдение санитарных мер и вакцинация.

В свою очередь, Александр Горелов отмечал, что "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.

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