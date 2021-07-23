Эпидемиолог оценил риск распространения "гамма"-штамма в России

Делать какие-либо выводы о симптоматике или более высокой заразности "гамма"-штамма коронавируса пока преждевременно. Об этом "Российской газете" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Случаи, выявленные в рамках генетического мониторинга в Российской Федерации, носят единичный характер. А переносить на Россию данные, полученные в Бразилии, не представляется возможным, так как Россия и Бразилия серьезно отличаются - и генетикой, и иммунитетом, и питанием. Так что пока делать какие-либо выводы преждевременно". - пояснил эксперт.

По его словам, "дельта"-штамм коронавируса по всему вытесняет вариант "гамма". "Следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", - добавил Горелов.

"Гамма"-штамм был впервые выявлен в ноябре 2020 года в Бразилии.

Всемирная организация здравоохранения внесла "гамма"-штамм в список "вызывающих озабоченность". Кроме него, туда вошли еще три мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "дельта" (Индия). При этом последний продолжает мутировать. Штаммы "лямбда" и "эпсилон" в РФ не обнаружены.