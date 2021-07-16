Две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм

Две трети случаев COVID-19 в Росси приходится на "дельта"-штамм. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, с 41% в июне до 67,9% за прошедший период июля", - пояснила она.

Попова также напомнила, что Всемирная организация здравоохранения признала "дельта"-штамм вызывающим беспокойство из-за данных, которые указывают на повышенную способность распространения.

"Безусловно, чтобы снизить частоту мутаций при достаточно интенсивном распространении, нужно соблюдать все требования по сокращению контактов, меры санитарной безопасности и максимально вакцинироваться", - подчеркнула она.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.