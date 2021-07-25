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25.07.2021 10:53
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как получить самый низкий процент по кредиту

Текст: Евгения Думанская

Чтобы получить кредит на самых выгодных условиях, россиянам следует предоставлять банку все возможные документы о своих доходах и оценить необходимость оформления страховки, рассказал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков.

Фото: iStock
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Он отметил, что кредиты по минимальному пакету документов, как правило, будут с более высоким процентом. При этом зарплатный банк нередко может предложить более выгодные условия, поскольку видит ежемесячные доходы.

Что касается страховки, то она выгодна, если кредит берется на длительный срок и платежи станут обременительными при наступлении страхового случая. Если заем оформляется на короткий срок и небольшую сумму, стоит посмотреть платежи со страховкой и без, чтобы принять решение.

В беседе с РИА Новости Грибков посоветовал обращать внимание на сопутствующие услуги, например, если банк вместе с кредитом выдает и дебетовую карту, нужно изучить условия ее использования.

Ранее в ЦБ РФ отметили признаки перегрева в сегменте потребительского кредитования и выразили намерение в ближайшее время принять меры в связи с этим. Глава регулятоа констатировала, что многие заемщики сейчас стараются успеть взять кредит по более низким ставкам.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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