Эксперт рассказал, как получить самый низкий процент по кредиту

Чтобы получить кредит на самых выгодных условиях, россиянам следует предоставлять банку все возможные документы о своих доходах и оценить необходимость оформления страховки, рассказал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков.

Он отметил, что кредиты по минимальному пакету документов, как правило, будут с более высоким процентом. При этом зарплатный банк нередко может предложить более выгодные условия, поскольку видит ежемесячные доходы.

Что касается страховки, то она выгодна, если кредит берется на длительный срок и платежи станут обременительными при наступлении страхового случая. Если заем оформляется на короткий срок и небольшую сумму, стоит посмотреть платежи со страховкой и без, чтобы принять решение.

В беседе с РИА Новости Грибков посоветовал обращать внимание на сопутствующие услуги, например, если банк вместе с кредитом выдает и дебетовую карту, нужно изучить условия ее использования.

Ранее в ЦБ РФ отметили признаки перегрева в сегменте потребительского кредитования и выразили намерение в ближайшее время принять меры в связи с этим. Глава регулятоа констатировала, что многие заемщики сейчас стараются успеть взять кредит по более низким ставкам.