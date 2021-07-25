Эксперт спрогнозировала ситуацию на нефтяном рынке

Есть большая вероятность, что рынок нефти сбалансируется, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Как она отметила, это возможно в том числе благодаря тому, что соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года, а участники собираются продолжать мониторить и регулировать рынок. Участники ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу - каждый месяц на 400 баррелей в сутки. При этом МЭА и EIA в своих последних прогнозах ожидают дефицит нефти.

"Учитывая, что соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года и страны-участницы будут продолжать мониторить и регулировать рынок, есть большая вероятность увидеть рынок сбалансированным", - сказала Морина в беседе с агентством "Прайм".

На нефтяные котировки повлияло и решение ЕЦБ сохранить основные ставки на прежнем уровне - на этом фоне цена нефти Brent поднялась почти до 74 долларов. Сейчас европейская экономика и инвестиционная активность восстанавливаются, что отметили в ЕЦБ. Согласно прогнозу регулятора, еврозона в первом квартале будущего года вернется к докризисным показателям.

На грядущей неделе уровень котировок нефти ожидается на уровне 70-75 долларов, однако рынок будет реагировать на выход статистических данных - в ближайшие дни опубликуют итоги полугодия по многим странам.