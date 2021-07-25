Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты

Пандемия сильно отразилась на туристической отрасли и сказалась на стоимости авиабилетов - авиакомпании понесли огромные убытки, и, чтобы отыграть потери, были вынуждены повысить цены. Эксперты оценили ситуацию и рассказали, чего можно ожидать россиянам в ближайшей перспективе.

Как пояснил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, обычно у перевозчиков есть сеть маршрутов и "просадки на одних направлениях компенсируются другими", причем чаще всего это зарубежные рейсы, которые сейчас не слишком доступны. Задирать цены при этом нельзя - иначе не будет спроса.

Директор турагентства "Горящие туры" Сергей Корчагин в беседе с РИА Новости предупредил, что стоит готовиться к резкому скачку цен на перелеты в страны, которые сейчас закрыты, но вскоре откроются. По его прогнозу, стоит ожидать увеличение стоимости билетов вдвое по сравнению с доковидным периодом.

"Это справедливо сегодня практически для всех международных рейсов", - говорит Корчагин.

Аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Евгений Миронюк добавил, что коронавирус влияет на цены во всем мире, в частности, сейчас из-за роста заболеваемости в связи с распространением штамма "дельта", спрос на перелеты может упасть. Тогда есть шанс, что рост цен в ближайшее время будет минимальным. В случае нормализации ситуации за год по его прогнозу стоимость авиабилетов может вырасти на 15-20%. Особенно это коснется международных направлений.

С июня Россия стала постепенно расширять список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. Ранее стало известно, что с 9 августа будут разрешены рейсы в Молдавию, Бахрейн и Доминикану.