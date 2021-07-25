Новости

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 14:59
Синоптик пообещал москвичам жару и "стену залповых ливней" в конце июля 14:58
Брат и сестра Абэ завоевали золотые медали в дзюдо на Олимпиаде в Токио 14:50
Теннисист Рублев рассказал об угрозах в свой адрес после поражений 14:40
Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве 14:31
Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты 14:11
Шойгу открыл барельеф в честь победы в Чесменском сражении 14:09
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры 13:53
Талибы призвали мир помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом 13:43
В параде в сирийском Тартусе участвовали 9 кораблей и судов ВМФ России 13:33
Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 13:23
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши 13:21
Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине 13:19
Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира Олимпиады 13:19
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта 13:11
Площадь пожаров в Карелии превысила 11 тысяч гектаров 13:10
В Чехии назвали терроризмом кражу стрелочного указателя американцем в РФ 13:00
Названа причина смерти продюсера "Миража" и "Ласкового мая" Мускатина 12:52
На Дону поздравили лучницу Елену Осипову с олимпийской медалью 12:45
Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов" 12:44
В Балтийске показали эпизоды с боевыми стрельбами и высадкой морпехов 12:42
МХАТ может отказаться от Ольги Бузовой 12:36
Авторитетный медицинский журнал обвинили в сокрытии фактов о COVID 12:31
Путин наградил следователей, занимавшихся делами "Оборонсервиса" и Улюкаева 12:27
Оперштаб: в Москве выявлено 3 406 новых случаев COVID-19 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты

Текст: Евгения Думанская

Пандемия сильно отразилась на туристической отрасли и сказалась на стоимости авиабилетов - авиакомпании понесли огромные убытки, и, чтобы отыграть потери, были вынуждены повысить цены. Эксперты оценили ситуацию и рассказали, чего можно ожидать россиянам в ближайшей перспективе.

Как пояснил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, обычно у перевозчиков есть сеть маршрутов и "просадки на одних направлениях компенсируются другими", причем чаще всего это зарубежные рейсы, которые сейчас не слишком доступны. Задирать цены при этом нельзя - иначе не будет спроса.

Фото: Florian CHOBLET / AFP
Кипр и Греция упростили процедуру въезда для туристов

Директор турагентства "Горящие туры" Сергей Корчагин в беседе с РИА Новости предупредил, что стоит готовиться к резкому скачку цен на перелеты в страны, которые сейчас закрыты, но вскоре откроются. По его прогнозу, стоит ожидать увеличение стоимости билетов вдвое по сравнению с доковидным периодом.

"Это справедливо сегодня практически для всех международных рейсов", - говорит Корчагин.

Аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Евгений Миронюк добавил, что коронавирус влияет на цены во всем мире, в частности, сейчас из-за роста заболеваемости в связи с распространением штамма "дельта", спрос на перелеты может упасть. Тогда есть шанс, что рост цен в ближайшее время будет минимальным. В случае нормализации ситуации за год по его прогнозу стоимость авиабилетов может вырасти на 15-20%. Особенно это коснется международных направлений.

С июня Россия стала постепенно расширять список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. Ранее стало известно, что с 9 августа будут разрешены рейсы в Молдавию, Бахрейн и Доминикану.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Севастополь 10-й день подряд обновил антирекорд по числу случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов