Эксперты рассказали, когда рост цен убьет спрос на авторынке

Вот уже год на российском авторынке сохраняется дефицит, из-за которого власти оставили покупателей без льготных кредитов, а производители постоянно повышают цены. Несмотря на это, спрос на новые машины пока остается стабильным, хотя в любой момент ситуация может измениться.

Авторынок "сбавляет обороты"

Российский авторынок в июне продолжил расти, однако уже не теми темпами, что прежде. И дело тут не только в более высокой базе прошлого года: с июня 2020-го, напомним, дилерские центры вернулись к работе после локдауна по всей стране.

Рост реализации по-прежнему сдерживает дефицит новых машин у дилеров, без которого продажи были бы заметно выше.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый летний месяц россияне купили 157,8 тыс. автомобилей, что на 29% больше показателя годичной давности. По отношению же к июню "доковидного" 2019-го продажи автомобилей увеличились только на 10%. А всего с начала нынешнего года в нашей стране реализовано 870,7 тыс. новых машин - на 37% и 5% больше, чем в первой половине 2020-го и 2019 года соответственно.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, одним из стимулов к покупке автомобиля стала отсрочка повышения утилизационного сбора, что, в свою очередь, позволило сдержать рост цен на новые машины. Помимо этого, распространение нового штамма коронавирусной инфекции и рост внутреннего туризма в сезон отпусков в очередной раз доказали, что личный автомобиль является самым безопасным и удобным средством передвижения.

Спрос, да не тот

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Между тем, с началом отпускного сезона активность покупателей в автосалонах все же несколько снизилась.

По данным ассоциации "Автомобильные дилеры России", в июне индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах сократился на 2% по отношению к предыдущему месяцу, несмотря на внеплановые 10-дневные майские каникулы в этом году. Как отмечают в РОАД, проблемы с поставками новых автомобилей приводят к росту цен и нервозности, и такое состояние рынка, вероятнее всего, продлится до конца нынешнего года.

Как отмечает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, продажи в июне, как правило, поактивнее, чем в мае, однако большинство московских дилеров ощутили снижение трафика в дилерских центрах. В первую очередь на покупателей и спрос влияет сейчас не цена, а доступность автомобилей. А ситуация с поставками ухудшается, и негативная тенденция продолжится: это связано, в том числе, и с предстоящими каникулами на автозаводах.

"На рост цен на автомобили влияет, прежде всего, дефицит полупроводников и рост стоимости энергоресурсов и металла. Цены повышаются постепенно, шаг составляет 1-2%, резкие скачки цен происходят только на новые модели. Поэтому, если все запланированные автомобили до нас доедут, то в июле мы ожидаем продажи чуть выше июня", - говорит Андрей Терлюкевич.

Ценовой беспредел

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Действительно, автопроизводители повышают цены на свои модели с завидной регулярностью: только в июне это сделали 32 компании, а некоторые обновили прайс-листы аж дважды за месяц.

Как показывают данные мониторинга "Цена Авто", за первую половину июля уже 14 автопроизводителей переписали ценники на ряд моделей, в том числе лидеры рынка - Lada, Kia, Hyundai, Renault, Skoda и Volkswagen. Не остались в стороне и китайские Geely с Haval, причем последний увеличил стоимость лишь одной модели - нового кроссовера Jolion, который совсем недавно поступил в продажу.

"Я не вижу существенных рисков в части повышения цен с 1 июля. Все уже настолько привыкли, что цены на автомобили и на другие товары повышаются регулярно, что очередной рост цен не вызывает каких-либо эмоций. Большинство клиентов приняли эту ситуацию как есть и дальше строят свои планы. Они готовы подождать и выбрать автомобиль, который точно им нужен, а не покупать то, что есть", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Прогнозы на будущее

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Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то в ближайшие месяцы положительная динамика продаж продолжит снижаться. Этому будет способствовать не только отпускной сезон и более высокая база прошлого года, но, прежде всего, сохраняющийся дефицит.

В этих условиях правительство в очередной раз решило отложить возобновление госпрограммы льготного автокредитования, хотя ранее планировало вернуть кредиты со скидкой от государства в августе, в канун парламентских выборов. Теперь же в Минпромторге говорят, что пока спрос на авторынке превышает предложение, господдержка ему не нужна, а значит, есть вероятность, что в этом году льготных автокредитов ждать уже не стоит. Впрочем, и с объявленной ранее индексацией утильсбора на автомобили в ведомстве пока тоже не спешат.

На этом фоне АЕБ улучшила свой прогноз на 2021 год с 2,1% до 9,8% роста, что означает продажу 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом в ассоциации выражают надежду на то, что несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, полного локдауна и резкого падения продаж удастся избежать.

Как считает Андрей Ольховский, июль и август будут аналогичны классическим летним месяцам - у граждан, безусловно, смещаются приоритеты в расходовании накоплений, но с приходом сентября и возвращения из отпусков объемы контрактование и общая активность будут восстановлены.

"С учетом сохраняющегося кризиса полупроводников и дефицита автомобилей по этой причине, российский авторынок во втором полугодии может продемонстрировать нейтральную или отрицательную динамику.

Предпосылкой к этому может стать очередное повышение цен на новые авто, так как нестабильность курса рубля, задержки в логистике из-за новой волны распространения вируса, а также традиционная корректировка прайс-листов в соответствии с инфляцией ближе к осени могут повысить стоимость автомобилей еще на 8%. Несмотря на то, что цены уже достигли всех разумных пределов, спрос на них сохраняется, так как автомобиль становится выгодной инвестицией как раз благодаря постоянному увеличению стоимости", - резюмирует Денис Мигаль.