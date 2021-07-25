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25.07.2021 20:49
Рубрика: Экономика

Минсельхоз не ожидает роста цен на подсолнечное масло в 2021 году

Текст: Юлия Акиньшина

Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"В новом сезоне ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - отмечается в материалах.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В них уточняется, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.

Необходимо отметить, что отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, в частности, в Курской и Липецкой областях.

"Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в дальнейшем", - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что выпуск подсолнечного масла в первом полугодии 2021 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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