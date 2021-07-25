Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной"

Прививка вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

В ведомстве также отметили, что вакциной "Спутник V" можно без ограничений прививать пациентов с раковыми опухолями, которые прошли лечение. Прививку им можно ставить не позднее чем за 14 дней до начала хирургической операции, если она запланирована.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований "ЭпиВакКороны" планируется опубликовать в конце 2021 года. Это же касается вакцины "КовиВак", в то время как промежуточные результаты третьей фазы исследований "Спутника V" должны быть опубликованы в октябре.