Найдены актеры на роли Трауна и Эзры Бриджера в "Звездных войнах"

Вселенная "Звездных войн" после не самого теплого приема фанатами новейшей трилогии в ближайшем будущем будет расширяться в основном за счет сериалов.

В них появятся множество различных героев, которые до этого были представлены только в мультфильмах, комиксах или видеоиграх.

Например, до экранов доберутся падаван Эзра Бриджер и гранд-адмирал Траун. Как сообщает LRM, на их роли выбраны Мена Массуд ("Аладдин") и Ларс Миккельсен ("Карточный домик") соответственно.

Оба персонажа были участниками анимационного проекта "Повстанцы", а Миккельсен даже озвучивал Трауна в этом мультсериале. Дебютировал же известный военачальник в 1991 году в романе Тимоти Зана "Наследник Империи".

Во втором сезоне "Мандалорца" становится известно, что Асока Тано идет по следу гранд-адмирала, поэтому ожидать появления Трауна и Эзры Бриджера, скорее всего, следует в ее сольном шоу на Disney+. Когда оно выйдет, пока неизвестно.