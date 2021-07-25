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25.07.2021 16:16
Рубрика: Общество

Названы регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами

Текст: Евгения Думанская
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Лидером по жителям с психическими расстройствами из расчета на 100 тысяч населения по итогам 2020 года стала Чукотка, сообщается в статистическом сборнике Минздрава.

Фото: iStock
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В Чукотском автономном округе на сто тысяч населения приходится 10012,3 пациента с расстройствами психики и поведения. На втором месте оказалась Еврейская автономная область - 6437,6. Третья строка досталась Алтайскому краю с показателем 5834,9.

Самый низкий показатель, как передает РИА Новости со ссылкой на сборник Минздрава, зафиксирован в Чечне - на сто тысяч населения приходится 1555,6 пациентов с расстройствами. Чуть выше это число в Ингушетии - 1674,6. В Москве показатель составляет 2005,5.

Чукотка стала лидером и по числу психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. На сто тысяч населения показатель составляет 272,4. Далее следует Ненецкий автономный округ - 176,8 и Сахалинская область - 107,7.

Всего в России за прошлый год было зарегистрировано 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Ранее российские специалисты рассказали о последствиях коронавируса для мозга. Так, у некоторых пациентов снижаются когнитивные функции, а также может страдать психологическая сфера.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ДФО Чукотский АО ДФО Еврейская АО СФО Алтайский край СКФО Чеченская Республика ДФО Сахалинская область

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