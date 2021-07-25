Названы регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами

Лидером по жителям с психическими расстройствами из расчета на 100 тысяч населения по итогам 2020 года стала Чукотка, сообщается в статистическом сборнике Минздрава.

В Чукотском автономном округе на сто тысяч населения приходится 10012,3 пациента с расстройствами психики и поведения. На втором месте оказалась Еврейская автономная область - 6437,6. Третья строка досталась Алтайскому краю с показателем 5834,9.

Самый низкий показатель, как передает РИА Новости со ссылкой на сборник Минздрава, зафиксирован в Чечне - на сто тысяч населения приходится 1555,6 пациентов с расстройствами. Чуть выше это число в Ингушетии - 1674,6. В Москве показатель составляет 2005,5.

Чукотка стала лидером и по числу психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. На сто тысяч населения показатель составляет 272,4. Далее следует Ненецкий автономный округ - 176,8 и Сахалинская область - 107,7.

Всего в России за прошлый год было зарегистрировано 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Ранее российские специалисты рассказали о последствиях коронавируса для мозга. Так, у некоторых пациентов снижаются когнитивные функции, а также может страдать психологическая сфера.