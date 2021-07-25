Врачи рассказали о последствиях коронавируса для мозга

После перенесенного коронавируса ухудшение памяти и концентрации внимания является нормальным, и такие осложнения может вызывать любой вирус, рассказали опрошенные ТАСС специалисты.

Как сообщил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, вирус нарушает капиллярный кровоток и влияет на нервную ткань. После болезни пациенты быстро устают и долго восстанавливаются, и такие последствия абсолютно обычны. Восстановление может занять довольно много времени.

"Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей", - говорит врач.

Завотделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов отметил, что переболевшие коронавирусом нередко жалуются на ухудшение памяти, однако далеко не у всех наблюдаются когнитивные нарушения.

"Больше страдает эмоциональная сфера. Многие отмечают подавленное настроение, тревогу и даже депрессию после болезни", - говорит Ениколопов.

Он добавил, что это зависит не только от самой болезни, но и от настроя пациента, его эмоционального состояния в целом.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года. Количество заболевших в мире к этому моменту превышает 193 миллиона, более четырех миллионов человек скончались. Как считают во Всемирной организации здравоохранения, пока говорить о завершении пандемии рано - новые штаммы продолжают активно распространяться.