Новости

Сборная России по стрельбе из лука вышла в полуфинал Олимпиады в Токио 08:58
Россиянин Масленников вышел в финал Олимпиады в стрельбе 08:41
Вакцина Pfizer эффективна против штамма "дельта" только на 39 процентов 08:25
Японец Хоригомэ стал первым в истории скейбординга олимпийским чемпионом 08:16
Врачи рассказали о последствиях коронавируса для мозга 08:11
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
В Хабаровске из-за прорыва трубы обрушился участок дороги 07:43
Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге ОИ-2020 07:38
Байден потратил более 2 млрд долларов на разрушение стены Трампа 07:30
Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира 07:09
Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки" 07:04
Женская сборная Австралии победила в эстафете с мировым рекордом 06:47
Умер министр цифрового развития и связи Приамурья 06:39
Тысячи людей покинули Манилу после нескольких дней проливных дождей 06:38
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ 06:26
Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25
Российские волейболистки проиграли Италии на ОИ-2020 06:13
Охами завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием 06:05
Трутнев поздравил военнослужащих Дальнего Востока и Арктики с Днем ВМФ 05:49
Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука 05:46
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию 05:41
Из-за обрушения моста на Транссибе нарушилась работа почты 05:36
Пловец Хафнауи принес Тунису первое золото ОИ-2020 05:33
Дальневосточные пограничники отметят День ВМФ на "боевом посту" 05:13
Пловец Калиш завоевал для США первую золотую медаль ОИ-2020 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 08:11
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о последствиях коронавируса для мозга

Текст: Евгения Думанская

После перенесенного коронавируса ухудшение памяти и концентрации внимания является нормальным, и такие осложнения может вызывать любой вирус, рассказали опрошенные ТАСС специалисты.

Фото: iStock
Ученые нашли уязвимости в геноме коронавируса

Как сообщил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, вирус нарушает капиллярный кровоток и влияет на нервную ткань. После болезни пациенты быстро устают и долго восстанавливаются, и такие последствия абсолютно обычны. Восстановление может занять довольно много времени.

"Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей", - говорит врач.

Завотделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов отметил, что переболевшие коронавирусом нередко жалуются на ухудшение памяти, однако далеко не у всех наблюдаются когнитивные нарушения.

"Больше страдает эмоциональная сфера. Многие отмечают подавленное настроение, тревогу и даже депрессию после болезни", - говорит Ениколопов.

Он добавил, что это зависит не только от самой болезни, но и от настроя пациента, его эмоционального состояния в целом.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года. Количество заболевших в мире к этому моменту превышает 193 миллиона, более четырех миллионов человек скончались. Как считают во Всемирной организации здравоохранения, пока говорить о завершении пандемии рано - новые штаммы продолжают активно распространяться.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Эксперт: Прививка защитит от тяжелых последствий при заражении "гамма"-штаммом
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела