Пять плюсов и минусов Skoda Rapid

В ходе смены поколения со Skoda Rapid произошли серьезные изменения. И хотя лифтбек по-прежнему базируется на платформе PQ25 и имеет знакомый набор моторов и трансмиссий, список достоинств, равно как и недостатков, теперь иной. Разберемся, чем Skoda Rapid может привлечь и оттолкнуть потенциальных клиентов.

Плюсы

1. Помимо более современной внешности, где обыгрывается тема богемского хрусталя, важным приобретением "чеха" стала высокоэффективная штатная оптика. Точнее, в начальных комплектациях вы получаете светодиодный ближний и галогеновый дальний свет, а в средних и старших исполнениях можно рассчитывать уже на полностью светодиодную светотехнику с адаптивным механизмом подсветки поворотов и ассистентом управления дальним светом (в топовой комплектации).

Фонари теперь также светодиодные, причем они теперь заходят на пятую дверь, делая автомобиль визуально шире. В передние дверные ручки отныне интегрированы датчики бесключевого доступа. С новым передним бампером увеличился угол въезда, и в него теперь может быть интегрирован радар системы контроля дистанции Front Assist. Заподозрив опасное сокращение дистанции, электроника выведет на приборку "тревожную" пиктограмму. Если не отреагируете, лифтбек затормозит самостоятельно вплоть до полной остановки.

Фото: Юрий Зубко / РГ

2. Rapid по-прежнему даст фору конкурентам по объему и организации багажного отделения. Мало того, что кузов лифтбек - это очень удобно для выгрузки и загрузки. Отсек теперь вмещает 530 литров до жесткой полки. Стенки багажника обшиты приятным на ощупь ворсом.

Здесь предусмотрены розетка на 12 В и многочисленные варианты крепления багажа - от сеток и фиксирующих уголков на липучках до крючков и боковых ниш. В спинке дивана помимо подлокотника организован лыжный лючок (редкость в этом сегменте), что облегчает перевозку длинномеров типа лыж и прочего спортивного инвентаря.

В подполье в нише запаски обустроен органайзер для инструмента и емкость для размещения набора с огнетушителем и аптечкой. Все это часть фирменных решений Simply Clever, которые дополняют практичные ноу-хау в салоне (ниша для зонтика под передним пассажирским сиденьем, контейнер для мусора в нише двери, скребок для льда под лючком топливного бака).

Фото: Пресс-служба Skoda

3. Организация салона также тщательно продумана. Новый руль (может быть двух или трехспицевым) имеет большой диапазон регулировок по наклону и вылету и идет с трехступенчатым подогревом и клавишей голосового управления. Подогреваются также лобовое и заднее стекла, внешние зеркала и все сиденья. Даже базовая медиасистема с 6,5-дюймовым тачскрином имеет быстрый процессор, поддерживает синхронизацию со смартфонами через протоколы Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink.

В качестве опции предлагается тачскрин 8-дюймовым дисплеем, навигационный софт, камера заднего вида с объективом, снабженным системой очистки, в топе есть передние парктроники, а задних датчиков парковки после обновления стало больше. Все сиденья удобные, с развитой поддержкой, а передние кресла (можно заказать стандартный или спортивный профиль) имеют большой диапазон регулировок. Между креслами водителя и переднего пассажира установлен откидной бокс-подлокотник, а под ним на тоннеле смонтирована розетка на 12 В. Спереди и сзади имеется также солидный набор слотов USB-C.

Фото: Пресс-служба Skoda

4. Бензиновая моторная линейка обширна, что позволяет делать выбор в пользу 1,6-литровых "атмосферников" (90 и 110 л.с.) калужского производства и 1,4-литрового 125-сильного турбоагрегата, который импортируют из Млады-Болеслава.

Моторы отечественной сборки при этом комплектуются "механикой" и 6-диапазонным "автоматом", а ввозимый из Чехии турбоаграгат, которым был оснащен тестовый автомобиль, идет в связке с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Атмосферные моторы позволят держать темп городского трафика и совершать умеренно быстрые обгоны на трассе, но главное - как и связанные с ними трансмиссии, они подкупают повышенной надежностью.

В свою очередь старший турбоагрегат уже позволяет передвигаться в спортивной манере, особенно если выбрать селектором трансмиссии режим S (Sport), а детские болезни очень шустрого преселектива, как известно, давно излечены, и эта коробка больше не допускает трансмиссионных тычков при движении в рваном ритме, способствуя живому отклику на газ в спортивном режиме.

Фото: Пресс-служба Skoda

5. Традиционно плотная, а потому энергоемкая, подвеска идет уже в базовом исполнении с пакетом для плохих дорог. В задней подвеске задействована простая по конструкции, высокая по надежности и ресурсу торсионная балка.

Заявленный клиренс составляет 170 мм, а настройки пружин и амортизаторов адаптированы для России. При этом непробиваемое шасси отлично подходит для активной езды, не допуская заметных кренов на виражах и способствуя вместе с большой (по меркам сегмента) колесной базой и точным и острым рулем траекторной стабильности.

В то же время в большинстве дорожных ситуаций Rapid тише многих конкурентов. Шумы прорываются в салон либо на высоких скоростях, либо при езде с повышенными оборотами силового агрегата. Что же касается цены, то здесь к плюсам отнесем прежде всего солидный ценовой коридор - от 964 000 до 1 363 000 рублей и не менее обширный список опционального оборудования, что расширяет спектр покупателей (с разными финансовыми возможностями и запросами).

Минусы

Фото: Юрий Зубко / РГ

1. Главной претензией к кузовной геометрии являются нависающие низко над землей элементы подвески. В частности, опорные чашки задних пружин отстоят от земли по нашим измерениями всего на 10 см, а выгнувшийся (как и у предшественника) трос ручника - на 16 см. Под картером двигателя тоже по факту негусто - 145 мм, и это без стальной защиты.

Понятно, что это не способствует геометрической проходимости на пересеченной местности, при выезде из нерасчищенного от снега двора, съезде с бордюров и так далее.

Кроме того, при открывании дверей становится заметно, что у последних имеются острые выступы, а из-под открывшихся кузовных панелей проглядывают непрезентабельные округлости фиксирующих болтов. Такое бюджетное решение совсем не вяжется с модным дизайном чешского лифтбека. Странно выглядит также пластиковая накладка на заднюю крепежную проушину, которая, если верить отзывам на форумах, еще и слетает после езды по "пересеченке".

Фото: Пресс-служба Skoda

2. В салоне узкий бокс-подлокотник между передними сиденьями частично перекрывает доступ к фиксаторам ремней безопасности, так что пристегиваться и отстегиваться неудобно. Приходится либо поднимать подлокотник, либо протискивать руку между ним и спинкой кресла, так что пристегнуться получается далеко не с первого раза.

Фото: Юрий Зубко / РГ

"Приборка" Rapid даром что хорошо читается, может быть исключительно аналоговой, что вдвойне обидно в связи с тем, что на соплатформенном, близкородственном лифтбеке Volkswagen Polo за доплату доступен виртуальный щиток приборов. Не радует и то, что отделочный пластик салона почти исключительно жесткий. Исключение составляют разве что накладки на подлокотниках дверей.

Фото: Пресс-служба Skoda

В наборе USB-слотов нет ни одного классического стандарта USB-А- лишь множество разъемов новомодного формата USB-C. Иными словами, если вы взяли новый Rapid, к примеру в каршеринге, подключиться через ваш классический шнур USB-A не получится. К тому же многочисленные разъемы - либо опции, либо привилегия старших комплектаций.

Фото: Пресс-служба Skoda

3. Комбинация 1,4-литрового 125-сильного турбомотора и 7-ступенчатого преселективного робота, которыми был оснащен тестовый автомобиль, смущает следующими моментами. Во-первых, в базовом режиме Drive педаль газа чрезмерно задемпфирована, ее свободный ход великоват, а отклик смазан. Такие настройки больше бы подошли режиму Eco, которого у "чеха" не имеется.

Чтобы ехать по-настоящему активно, придется активировать спортивный режим. Тогда, отметим справедливости ради, с динамикой и откликом все становится очень хорошо. Однако соответственно растет и расход топлива. Что же касается младших исполнений с бензиновыми "атмосферниками", то они устроят, пожалуй, лишь спокойных водителей, которые не практикуют быстрые обгоны на трассе и резкие старты со светофора.

Фото: Пресс-служба Skoda

4. Подвеска чешского лифтбека при всех ее плюсах по энергоемкости и управляемости не обеспечивает высокой плавности хода. Проще говоря, водителя и пассажиров будет трясти при проезде ям с острыми краями, дорожных стыков и "лежачих полицейских".

Иными словами, несмотря на российскую адаптацию и с учетом уже упомянутых особенностей конструкции ходовой части, Rapid ориентирован в первую очередь на дороги хорошего качества.

Фото: Пресс-служба Skoda

5. Как ни крути, вопрос о надежности агрегатной связки нельзя сбрасывать со счетов. С одной стороны, проблемы с натяжителем цепи и системой охлаждения топового 1,4-литрового туромотора давно решены, но с другой, на форумах продолжают жаловаться на такую известную особенность этого движка, как повышенный расход масла на угар, особенно если владелец любит ездить с огоньком.

"Робот" с двойным сцеплением тоже по определению не столь надежен, как гидромеханический "автомат". Беспокоиться можно, к примеру, о ресурсе сцепления, если же опять-таки ездить не слишком аккуратно, практикуя резкие старты и спурты. При таком раскладе сцепление может не выходить и 70 тыс. км.