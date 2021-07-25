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25.07.2021 01:22
Рубрика: Власть

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, вышло в эфире телеканала "Россия-24".

Твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу - являются особыми качествами, необходимыми для работы следователя. Президент выразил уверенность, что абсолютное большинство сотрудников стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии, пишет ТАСС.

Фото: sledcom.ru
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Владимир Путин поблагодарил за трудную, напряженную и ответственную службу, подчеркнув ее значимость для всей страны. Президент отметил, что Следственный комитет и соответствующие подразделения в МВД и ФСБ защищают закон и интересы России, добиваются привлечения к суду совершивших уголовно наказуемые деяния, а также играют важную роль в борьбе с преступностью и коррупцией.

Сегодня следователи должны обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать сложные преступления и защищать права и свободы граждан от киберпреступности, заявил российский лидер.

От грамотной кропотливой работы следователя зависят справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан. Владимир Путин пожелал всем сотрудникам органов следствия и их близким здоровья и успехов.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за период с 2011 по 2020 годы в суд направлено свыше 90 тысяч дел о коррупции. Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба (за 10 лет - прим. "РГ") составила свыше 34 млрд рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, уже приблизилась к 80 млрд рублей. В текущем году в суд направлено почти ечтыре тысячи уголовных дел о коррупции.

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