Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу - являются особыми качествами, необходимыми для работы следователя. Президент выразил уверенность, что абсолютное большинство сотрудников стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии, пишет ТАСС.

Владимир Путин поблагодарил за трудную, напряженную и ответственную службу, подчеркнув ее значимость для всей страны. Президент отметил, что Следственный комитет и соответствующие подразделения в МВД и ФСБ защищают закон и интересы России, добиваются привлечения к суду совершивших уголовно наказуемые деяния, а также играют важную роль в борьбе с преступностью и коррупцией.

Сегодня следователи должны обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать сложные преступления и защищать права и свободы граждан от киберпреступности, заявил российский лидер.

От грамотной кропотливой работы следователя зависят справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан. Владимир Путин пожелал всем сотрудникам органов следствия и их близким здоровья и успехов.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за период с 2011 по 2020 годы в суд направлено свыше 90 тысяч дел о коррупции. Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба (за 10 лет - прим. "РГ") составила свыше 34 млрд рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, уже приблизилась к 80 млрд рублей. В текущем году в суд направлено почти ечтыре тысячи уголовных дел о коррупции.