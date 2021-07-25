Хуснуллин: Рассматривается запуск беспилотников на трассе Москва-Петербург

На трассе Москва-Санкт-Петербург М11 может появиться инфраструктура для беспилотных грузовиков. Об этом рассказал в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Такая возможность рассматривается. "База технологическая для этого есть", - подчеркнул вице-премьер. Пилотный участок в 100 километров для таких автомобилей уже запущен на ЦКАДе, добавил он.

Скоростная автодорога Москва - Санкт-Петербург М11 "Нева" - одна из первых крупных платных автотрасс России. Сейчас не построен лишь участок длиной около 60 км в обход Твери. Его начнут строить уже в нынешнем году, сообщил Хуснуллин.