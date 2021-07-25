Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра в Приамурье

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели министра цифрового развития Приамурья Александра Курдюкова.

Как сообщает СК РФ, Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления предоставить подробный доклад по обстоятельствам случившегося.

Инцидент произошел 17 июля в одном из пансионатов под Благовещенском. В результате конфликта один из мужчин нанес удары по голове другому. Пострадавший - Александр Курдюков - был госпитализирован. Но несмотря на все усилия медиков, чиновник скончался 24 июля.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека". 39-летний подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.