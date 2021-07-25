Из-за обрушения моста на Транссибе нарушилась работа почты

О возможных задержках доставки почты из-за обрушения железнодорожного моста рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкалья предупредили представители "Почты России".

Поезда, которые ежедневно перевозят письма и посылки из России и других стран, оказались среди задержанных. Чтобы максимально сократить задержку доставки корреспонденции, было решено применить альтернативны способы переброски почты на период ремонта.

"Наши коллеги из РЖД рассчитывают завершить ремонт обеих веток моста в пятидневный срок, ещё примерно неделя потребуется для восстановления привычного расписания", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что авария на Транссибирской магистрали произошла 23 июля из-за паводков в Забайкальском крае.