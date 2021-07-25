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25.07.2021 15:53
Рубрика: Происшествия

Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм амурскому министру

Текст: Мария Волкова
Фото: amurobl.ru Фото: amurobl.ru
Фото: amurobl.ru

В Амурской области задержан 39-летний подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью министру цифрового развития региона Александру Курдюкову. Глава ведомства скончался накануне вечером.

Фото: СК РФ
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Как сообщает СК по региону, инцидент произошел 17 июля в одном из пансионатов в пригороде Благовещенска. Между двумя посетителями случился конфликт, в результате которого один из мужчин получил травму головы и был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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