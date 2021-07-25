Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм амурскому министру

В Амурской области задержан 39-летний подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью министру цифрового развития региона Александру Курдюкову. Глава ведомства скончался накануне вечером.

Как сообщает СК по региону, инцидент произошел 17 июля в одном из пансионатов в пригороде Благовещенска. Между двумя посетителями случился конфликт, в результате которого один из мужчин получил травму головы и был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.