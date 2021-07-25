Трассу Москва-Казань могут продлить до Новосибирска

Трассу М12 могут продлить до Омска и Новосибирска. Об этом рассказал в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Президент поручил после продления трассы М12 до Екатеринбурга дойти до Тюмени и Челябинска. Сейчас рассматривается возможность идти дальше в Омск и Новосибирск, рассказал Хуснуллин.

Трассу Москва-Казань будут сдавать отдельными отрезками, добавил вице-премьер. Строителям поставлена задача сдавать небольшие, по 20-40 км, готовые участки.

После окончания строительства от Москвы до Владимира можно будет доехать на машине за 1,5 часа, до Нижнего Новгорода за 2,5 часа, до Казани за 6,5 часа, до Екатеринбурга за 17 часов.