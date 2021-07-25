В Ессентуках открылся фестиваль искусств "Хрустальный Источник"

Крупнейший на Северном Кавказе фестиваль популярных киножанров торжественно открылся в курортных Ессентуках. Праздник традиционно начался со "звездной дорожки", которая красной лентой пролегла в море людском на главной площади города. Тысячи людей пришли поприветствовать своих любимых артистов.

"Я такое последний раз видела в далекие советские годы, когда нас встречали ликующие, переполненные зрителями стадионы", - сказала народная артистка Татьяна Пилецкая.

По красной дорожке фестиваля шли любимые артисты: Виктор Сухоруков, Федор Добронравов, Клара Новикова, Лариса Лужина, Ольга Будина, Дмитрий Орлов, Екатерина Гусева, Сергей Хотиненко. Яркой феерией прошли артисты цыганского ансамбля "Ромэн".

Фото: Евгений Михайленко

Церемонию открытия "источника" вела несравненная Рината Литвинова и ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев.

"Какой замечательный праздник у нас сегодня. Я просто стоя на сцене чувствую море положительных эмоций. В это пандемичное время праздников не хватает как никогда, мы все отчетливо поняли, что главные в нашей жизни-это врачи. Вот про них и нужно снимать хорошее кино. Они герои", - сказала Рената Литвинова. Ее слова утонули в овациях, в курортных Ессентуках отношение к людям в белых халатах совершенно особое.

Фото: Евгений Михайленко

Интересная конкурсная программа фильмов форума, на суд зрителей и жюри представлены картины "Паркет", режиссера Александра Миндадзе, "Маша"- Анастасии Пальчиковой, "Конец фильма" режиссер Владимир Котт, "Клятва" - Романа Нестеренко. Всего в конкурсе участвуют десять фильмов.

На главной площади Ессентуков именные звезды заложили кумирам нескольких поколений, народным артистам России Татьяне Пилецкой и Виктору Сухорукову.

Фото: Евгений Михайленко

Татьяне Львовне вручили специальный приз за вклад в искусство. "Татьяна Пилецкая - это старейшая актриса нашей страны. Восхитительная женщина и великолепная актриса", - сказал президент фестиваля, заслуженный артист России, Эвклид Кюрдзидис.

"Хрустальный источник" - это восемь дней настоящего праздника искусства. Это показы фильмов под Кавказским небом, это большая программа для детей, выставки художников, концерты, моноспектакли, творческие вечера любимых артистов.