Площадь пожаров в Карелии превысила 11 тысяч гектаров

В Карелии площадь лесных пожаров составила 11044,3 гектаров. За сутки в лесах региона обнаружено еще три возгорания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас в республике тушат 21 пожар. Лес горит в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах.

Накануне силами пожарных подразделений МЧС, арендаторов лесных угодий и добровольцев из числа жителей окрестных населенных пунктов десять пожаров удалось локализовать на площади 4885,3 гектара.

Тушением пожаров сейчас заняты около 500 человек, задействованы 110 единиц техники. Накануне власти Карелии обратились к федеральному центру с просьбой предоставить дополнительные ресурсы для авиапатрулирования лесов.