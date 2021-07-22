В Карелии площадь лесных пожаров выросла почти до девяти тысяч га

В Карелии увеличилась площадь лесных пожаров: на сегодняшний день она составляет почти девять тысяч гектаров. Действуют 30 пожаров.

Как сообщили в минприроды республики, локализованы 12 возгораний, их территория - 414 гектаров. Для ликвидации возгораний привлечены около одной тысячи человек и 160 единиц техники, в том числе и специалисты из соседних регионов Северо-Запада. Помогают справляться с огнем более 70 военных, задействованы два вертолета Ми-8. Они уже произвели 30 сбросов воды общей массой более 62 тонн в Суоярвском районе.

На всей территории Карелии установлен режим ЧС. Как пояснили в правительстве региона, это дает возможность использовать силы со стороны МЧС России, Минобороны, Рослесхоза и других организаций. Глава региона обратился в правительство России с просьбой о выделении 100 миллионов рублей на приобретение радиостанций, оплату авиамониторинга для увеличения кратности патрулирования с воздуха, покупки восьми гусеничных тракторов, выплаты заработной платы специалистам, задействованным в тушении природных пожаров.