В Кронштадте сразу три атомные подлодки будут участвовать в параде ВМФ

Впервые в истории военно-морских парадов на рейде в Кронштадте ошвартованы сразу три атомные подводные лодки, здесь же и одна дизель-электрическая. В акватории Невы ждет начала Главного военно-морского парада еще одна неатомная подлодка. Всего же предусмотрены два парадных строя - в Санкт-Петербурге и в Кронштадте.

На кронштадтском рейде - крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир", он несет ракеты "Булава", ракетный крейсер проекта 949А "Орел", вооруженный ракетами "Гранит", многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 "Вепрь" с высокоточными "Калибрами". Рядом - дизель-электрическая субмарина проекта 877ЭКМ "Дмитров".

В статическом показе на берегу Невы станет новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", другие корабли и шесть парусных судов. В Кронштадте пройдут 16 кораблей, в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Здесь же будут и три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана.

Всего в Главном военно-морском параде в честь 325-летия российского флота участвуют 54 корабля ВМФ РФ.