В небе над Петербургом пролетели 48 боевых самолетов и вертолетов

В небе над Санкт-Петербургом началась воздушная часть Главного военно-морского парада в честь 325-летия российского флота. 48 боевых самолетов и вертолетов пролетели над центром Северной столицы.

Экипажи морской авиации для участия в параде вылетели с оперативных аэродромов на территории Петербурга, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Волгоградской областей и Карелии.

В воздушном параде - экипажи на самолетах Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, Миг31, противолодочных самолетах Ил и Ту, многоцелевых самолетах военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, вертолетах линейки Ми и Ка. Они летят, соблюдая дистанцию, скорость и высоту.