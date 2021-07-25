В Петербурге начался Главный военно-морской парад ВМФ России

В Санкт-Петербурге начался Главный парад ВМФ России в честь 325-летия российского флота. Открыл парад президент страны Владимир Путин. Он на катере объехал стоящие на бочках корабли и поздравил военных моряков с праздником.

На башне Адмиралтейства подняли флаг линейного корабля "Азов". Этот корабль - герой Наваринского сражения, первый русский корабль, удостоенный кормового Георгиевского флага.

Президент России отметил, что российский флот прошел славный пусть от петровского ботика до современных мощных кораблей и атомных подлодок. У флота есть все необходимое для защиты страны. И если потребуется, он нанесет неотвратимый удар.

Надводные корабли прошли перед Адмиралтейском набережной. Все корабли проходят в установленное время, соблюдая дистанцию.

В смотре принимают участие 54 корабля и катера, подводные лодки, парусные судна, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Впервые задействованы корабли пограничного управления ФСБ России.