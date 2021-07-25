Видеотрансляция: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Традиционно парад принимает президент России Владимир Путин. В рамках мероприятия он обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и обращается с поздравлением к морякам.

В смотре принимают участие 54 корабля и катера, подводные лодки, парусные судна, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Впервые задействованы корабли пограничного управления ФСБ России.

Военно-морской парад в Петербурге в этом году вновь проходит без зрителей.

Отметим, что военно-морские парады в этот день также проводятся в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). Всего в них участвуют до 15 тысяч человек, около 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники.