Видеотрансляция: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Новости

Умерла актриса из "Мухтара" Зинаида Пасютина 12:09
Четыре человека погибли в ДТП под Коломной 12:06
Путин наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы 12:01
В небе над Петербургом пролетели 48 боевых самолетов и вертолетов 12:01
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского II степени 11:55
У предполагаемого убийцы полицейского в Ставрополе нашли патроны 11:54
Масленников не попал в призеры в стрельбе из пневматической винтовки 11:53
Названа страна с самым большим госдолгом 11:36
В Петербурге начался Главный военно-морской парад ВМФ России 11:36
В параде в честь Дня ВМФ приняли участие 30 кораблей Каспийской флотилии 11:20
180 ДТП с электросамокатами произошло в России за полгода 11:19
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова вышли в полуфинал 10:57
Эксперт рассказал, как получить самый низкий процент по кредиту 10:53
Сборная Китая завоевала четвертое золото Олимпиады в Токио 10:48
Веснина и Александрова вышли во 2-й круг олимпийского турнира по теннису 10:38
Гимнастке Мельниковой пришлось срочно менять музыку 10:25
В Кронштадте сразу три атомные подлодки будут участвовать в параде ВМФ 10:20
Матыцин надеется, что победа Бацарашкиной вдохновит олимпийцев России 10:15
Вирусолог рассказал о трех фронтах борьбы с коронавирусом 10:07
Российские лучницы вышли в финал Олимпиады 10:03
В Киеве назвали энергобезопасность главной проблемой Украины после пуска "СП-2" 09:58
На Дону нашли могилу погибших в 1941 году советских и немецких солдат 09:53
Путин в Кронштадте осмотрел боевые корабли перед парадом в День ВМФ 09:42
Сенат Франции смягчил закон о санитарных пропусках после массовых протестов 09:33
Сергей Шойгу поздравил военных моряков и ветеранов с Днем ВМФ 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 10:54
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад проходит сегодня в Санкт-Петербурге, в акватории Финского залива и Невы, в честь 325-летия российского флота.

Традиционно парад принимает президент России Владимир Путин. В рамках мероприятия он обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и обращается с поздравлением к морякам.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Минобороны открыло на сайте раздел о Главном военно-морском параде

В смотре принимают участие 54 корабля и катера, подводные лодки, парусные судна, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Впервые задействованы корабли пограничного управления ФСБ России.

Военно-морской парад в Петербурге в этом году вновь проходит без зрителей.

Отметим, что военно-морские парады в этот день также проводятся в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). Всего в них участвуют до 15 тысяч человек, около 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Минобороны Военно-морской флот СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии