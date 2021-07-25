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25.07.2021 15:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани медики рассказали о состоянии раненых в ДТП с автобусом

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Состояние всех пострадавших в перевернувшемся в Краснодарском крае автобусе стабилизировалось. Об этом в воскресенье сообщили в администрации региона.

На Кубани возбудили дело после ДТП с экскурсионным автобусом

Сейчас под наблюдением медиков в центральной районной больнице Апшеронска остаются пять пациентов. Краевые власти отмечают, что троих планируют доставить в краевую больницу при помощи санавиации и бригадами скорой помощи. Их состояние оценивают как стабильное. Еще пятерых пострадавших выписали.

- По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, состояние всех пострадавших в результате ДТП, доставленных в Первую краевую больницу, стабилизировано. На данный момент под наблюдением врачей находится шесть человек, - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла с незарегистрированным экскурсионным автобусом в субботу утром, 24 июля, в районе курортного поселка Мезмай. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозной системы и на повороте вылетел в кювет. В салоне находилось 22 пассажира, в результате удара двое из них погибли.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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