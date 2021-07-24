Двух пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани доставят в Краснодар

В Апшеронскую больницу Краснодарского края, куда доставили пострадавших в ДТП с автобусом, вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Краевой клинической больницы №1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как ранее писала "РГ", авария произошла с незарегистрированным экскурсионным автобусом сегодня утром 24 июля в районе курортного поселка Мезмай. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозной системы и на повороте вылетел в кювет. В салоне находилось 22 пассажира, в результате удара двое из них погибли, еще трое человек остаются в тяжелом состоянии. По данному факту прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

"Пострадавшим оказывают помощь краевые специалисты, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Одного пассажира с переломом позвоночника они доставляют вертолетом санитарной авиации в краевую клиническую больницу. Второго - с нестабильным переломом таза специалисты ККБ №1 совместно с врачами районной больницы стабилизируют в условиях Апшеронской ЦРБ. После этого его также доставят в Краснодар. Состояние остальных оценивают как средней степени тяжести. Госпитализация в краевые учреждения на данный момент не требуется".