Севастополь 10-й день подряд обновил антирекорд по числу случаев COVID-19

Новости

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 14:59
Синоптик пообещал москвичам жару и "стену залповых ливней" в конце июля 14:58
Брат и сестра Абэ завоевали золотые медали в дзюдо на Олимпиаде в Токио 14:50
Теннисист Рублев рассказал об угрозах в свой адрес после поражений 14:40
Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве 14:31
Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты 14:11
Шойгу открыл барельеф в честь победы в Чесменском сражении 14:09
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры 13:53
Талибы призвали мир помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом 13:43
В параде в сирийском Тартусе участвовали 9 кораблей и судов ВМФ России 13:33
Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 13:23
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши 13:21
Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине 13:19
Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира Олимпиады 13:19
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта 13:11
Площадь пожаров в Карелии превысила 11 тысяч гектаров 13:10
В Чехии назвали терроризмом кражу стрелочного указателя американцем в РФ 13:00
Названа причина смерти продюсера "Миража" и "Ласкового мая" Мускатина 12:52
На Дону поздравили лучницу Елену Осипову с олимпийской медалью 12:45
Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов" 12:44
В Балтийске показали эпизоды с боевыми стрельбами и высадкой морпехов 12:42
МХАТ может отказаться от Ольги Бузовой 12:36
Авторитетный медицинский журнал обвинили в сокрытии фактов о COVID 12:31
Путин наградил следователей, занимавшихся делами "Оборонсервиса" и Улюкаева 12:27
Оперштаб: в Москве выявлено 3 406 новых случаев COVID-19 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 14:33
Рубрика: Общество

Севастополь 10-й день подряд обновил антирекорд по числу случаев COVID-19

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе за субботу 24 июля зарегистрирован 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в оперативной сводке, опубликованной правительством региона.

Фото: iStock
В Севастополе туристам с отрицательным ПЦР позволят заселяться в отели

Таким образом, начиная с 16 июля, с городе-герое уже десятый день подряд обновляется исторический антирекорд по числу выявленных носителей коронавируса. За эти же 10 дней в Севастополе умерли от COVID-19 34 человека, в том числе три - за последние сутки. Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 822 человека.

На фоне отрицательной динамики в Севастополе сегодня отменены традиционные вечерние мероприятия в честь Дня ВМФ - праздничный концерт и фейерверк. Тем не менее, указом губернатора Михаила Развожаева по просьбе бизнеса вновь смягчены требования к туристам, заселяющимся в местные отели. Можно предъявить не только сертификат о вакцинации или справку о высоком уровне антител G, но и ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заселения. Но гость по прибытии должен будет сдать еще один тест и один день ждать результата, не покидая номера.

Тем временем высокий уровень заболеваемости сохраняется и в Республике Крым: там за последние сутки зафиксировано 394 случая COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Севастополь 10-й день подряд обновил антирекорд по числу случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела