Севастополь 10-й день подряд обновил антирекорд по числу случаев COVID-19

В Севастополе за субботу 24 июля зарегистрирован 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в оперативной сводке, опубликованной правительством региона.

Таким образом, начиная с 16 июля, с городе-герое уже десятый день подряд обновляется исторический антирекорд по числу выявленных носителей коронавируса. За эти же 10 дней в Севастополе умерли от COVID-19 34 человека, в том числе три - за последние сутки. Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 822 человека.

На фоне отрицательной динамики в Севастополе сегодня отменены традиционные вечерние мероприятия в честь Дня ВМФ - праздничный концерт и фейерверк. Тем не менее, указом губернатора Михаила Развожаева по просьбе бизнеса вновь смягчены требования к туристам, заселяющимся в местные отели. Можно предъявить не только сертификат о вакцинации или справку о высоком уровне антител G, но и ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заселения. Но гость по прибытии должен будет сдать еще один тест и один день ждать результата, не покидая номера.

Тем временем высокий уровень заболеваемости сохраняется и в Республике Крым: там за последние сутки зафиксировано 394 случая COVID-19.