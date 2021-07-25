Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию

По прогнозу Пенсионного фонда, на конец 2021 года средний размер пенсии должен составить 15 781 рубль. О том, какие есть возможности по увеличению пенсии, рассказал эксперт Евгений Биезбардис.

Он напомнил, что у каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве. В некоторых случаях для повышения выплат достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы, рассказа эксперт агентству "Прайм".

Размер страховых выплат зависит прежде всего от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, уже получая пенсию, нужно продолжать зарабатывать официальный доход. Можно также предоставить в ПФР доказательств ранее неучтенного стажа, отметил Биезбардис.

По его словам, самозанятые могут усилить свои пенсионные права и посредством добровольной уплаты взносов в ПФР. Повысить размер пенсии помогут также некоторые социально значимые нестраховые периоды.

Ранее сообщалось, что в 2022 году страховые пенсии будут повышены на 5,9%. Бюджет ПФР с такими параметрами обсудила Российская трехсторонняя комиссия, они могут меняться в ходе дальнейших обсуждений в Госдуме. В 2018 году одновременно с повышением пенсионного возраста было решено повышать страховую пенсию по старости на тысячу рублей в год, напомнил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он подчеркнул, что если уровень инфляции по итогам 2021 года превысит планируемую с 1 января 2022 года индексацию на 5,9%, то, соответственно, размер этой индексации будет увеличен. Сенатор напоминает, что ежегодное повышение пенсий теперь гарантировано Конституцией.