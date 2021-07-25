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25.07.2021 21:59
Рубрика: В мире

Самое большое с начала мая число заболевших COVID-19 выявили в Турции

Текст: Константин Волков

В Турции 25 июля зафиксирован максимальный с 11 мая прирост заболевших коронавирусом - 14 230 человек, умерли 55 больных, такие данные обнародовал в воскресенье Минздрав страны. Это в три раза больше, чем было в начале июля.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал на фоне роста заболеваемости вернуться к строгим ограничительным мерам, а главный инфекционист Турции Мехмет Джейхан предложил ограничить въезд туристов, в первую очередь из России, откуда сейчас прибывает на курорты порядка 40 процентов всех отдыхающих.

Между тем министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что среди персонала отелей уже вакцинированы 93 процента, и цель - довести количество привитых до 100 процентов. Также Эрсой призвал таксистов Анталии агитировать своих пассажиров вакцинироваться.

По словам министра, в настоящее время Турция ведет переговоры с Великобританией о возобновлении авиасообщения. При этом он отметил, что если рост заболеваемости будет продолжаться, то ситуация может стать сложнее.

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В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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