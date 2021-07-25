Семь семерок: еще 7 отличий нового Cadillac Escalade от старого

Прошло полтора года с тех пор, как пятое поколение Cadillac Escalade показали в США: рамный кузов, честный многолитровый V8, 10-ступенчатый "автомат", совершенно новая платформа и роскошный салон - флагман марки добрался до России. Рассказываем про главные особенности и отличия модели от предыдущего поколения.

5,4-метровый мастодонт

Новый Escalade больше предше­ственника по всем параметрам: на 20 санти­метров длиннее (5382 миллиметра), на 5 сантиметров выше (1946 мм) и на 1,5 сантиметра шире (2059 миллиметров).

Но изменился не только кузов, у автомобиля теперь совершенно новая платформа GMT T1XX, общая с новым поколением внедорожника Chevrolet Tahoe и полноразмерными пикапами Silverado/Sierra. В ее основе традиционная рама, а вот вместо неразрезного моста теперь присутствует независимая подвеска.

Внешне новый Escalade выглядит брутально, как и раньше: огромная решетка радиатора, узкие фары-бойницы, длинные полоски ДХО по бокам, массивный капот и задние фонари ниспадающие прямо с крыши почти до самого бампера.

Внешне внедорожник похорошел, причем на этот раз это не просто пластическая операция, а новое лицо. Если бы не габариты и эмблема Cadillac в центре огромной хромированной решетки радиатора, узнать причастность большого внедорожника к легендарной марки получилось бы не у всех. Хорошо это или плохо, но представленный в этом году Toyota Land Cruiser 300 чем-то напоминает Escalade. Хотя конкурентами их назвать нельзя - не совпадают класс, размер и агрегаты - в японский вседорожник в новом поколении перестали ставить "восьмерку".

В окружении дисплеев

Фото: Пресс-служба Cadillac

Когда попадаешь внутрь кажется, что оказался в пятизвездочном отеле: главное украшение номера-салона - три дисплея на передней панели совокупной диагональю 38 дюймов и разрешением 8K.

Экраны выполнены по технологии OLED, то есть при любом освещении черный цвет остается черным, картинка не тускнеет, а за счет высокого разрешения иконки в меню выглядят четко и не рассыпаются на пиксели. Коллаборация из трех мониторов включает в себя виртуальную цифровую панель (на привычном месте, сразу за рулем) диагональю 14,2 дюйма, блок мультимедиа-системы справа от водителя (16,9 дюйма) и экран с дополнительными функциями слева от водителя (7,2 дюйма).

Центральный дисплей, помимо отображения виртуальной приборной панели, может проецировать навигационные подсказки прямо на изображение с передней камеры, получается нечто вроде дополненной реальности - хотя глаза все равно приходится переводить с дороги на экран. Небольшой дисплей слева от водителя позволяет переключать режимы приборной панели, настраивать проекционный дисплей и системы помощи водителю, а дисплей справа отвечает за мультимедийный комплекс. Работает система без тормозов, а в меню есть понятная логика.

По салону - бегать

Фото: Пресс-служба Cadillac

Новый Escalade огромен не только снаружи, но и внутри: в салоне настолько просторно, что при необходимости его вполне можно использовать для коммерческих перевозок.

Даже при разложенном третьем ряде размеры багажника составляют внушительные 722 литра, если же сложить оба ряда задних сидений, то можно высвободить до 3427 литров.

Во втором ряду могут быть как "капитанские" кресла, так и стандартный 3-местный диван, то есть автомобиль может быть как 7-местным, так и 8-местным. Причем если в прошлом поколении третий ряд с оговорками можно было назвать тесным, то теперь места там, по официальным данным, прибавилось аж на 40%.

В просторном салоне по американской традиции удобно сидеть, а при желании и лежать. Если разложить задние ряды (всего их три), можно организовать себе полноценную двуспальную кровать (наверное все же не King-Size, но Queen-Size точно).

Из материалов отделки преобладает кожа и дерево, а пластик если и встречается, то в не самых больших количествах. В интерьере присутствуют тигровое дерево, ясень, зебрано и даже, простите, кружевное дерево. По качеству все это благообразие сравнимо с машинами европейского производства, а ведь еще 10 лет назад такое было сложно представить.

У нового Cadillac Escalade будет и удлиненная версия ESV, габаритная длина которого составляет 5744 милли­метров. Доплата за такой кузов составит ровно 300 тысяч рублей к любой из комплектаций.

Технологии, которых мы не заслужили

Фото: Пресс-служба Cadillac

К сожалению, не все функции, которые доступны за океаном, добрались до России. Например, у нас недоступен шоссейный автопилот, который на дорогах в США не требует постоянно держать руки на руле, и даже может сам менять полосу движения. Также не будет специальных режимов электроники для начинающих водителей (с ограниче­нием максимальной скорости), не будет и экрана в зеркале заднего вида, который есть, например, у российского Cadillac XT5.

Несмотря на некоторые потери, Escalade остался технологичным автомобилем. Например, у него есть функция полностью автомати­ческой парковки, где водителю не нужно даже касаться руля и педалей. А еще система ночного видения.

А вот проекционный дисплей, который можно заказать как отдельную опцию, оказался простоват - он показывает только скорость, подсказки навигаци­онной системы и информацию о проигрыва­емых композициях.

В топовой версии внедорожник оснащен аудиосистемой AKG Studio Reference с 36 (!) динамиками, описать звучание которой словами довольно проблематично - нужно слушать. В базовой комплектации нормально приобщиться к миру звука уж точно не получится - колонок всего 19.

Последний классический ДВС под капотом

Фото: Пресс-служба Cadillac

Двигатель правильный, классический: атмосферная 6,2-литровая бензиновая "восьмерка" развивает мощность 416 л.с., максимальный крутящий момент - 624 Нм. По паспортным данным, в городе Cadillac кушает 20,6 литров топлива, а в смешанном цикле - 13,7 литров на 100 км. пути.

Но мы ведь понимаем, что таких идеальных показателей в реальной жизни не добиться. Стоит учесть, что заправлять внедорожник рекомендуется исключительно 98-м бензином.

Впервые в линейке агрегатов Escalade появился и дизель - трехлитровая рядная шестерка на 277 л.c., но в России ее пока не будет. Правда в компании заявляют, что это может случится в следующем году.

До 100 км/ч трехтонный полноразмерный внедорожник разгоняется за 6,8 секунд, заполняя салон низкочастотным баритоном и распугивая окружающих (это вам не картонные кроссоверы со своими завывающими вариаторами, тут все по хардкору).

В GM заявляют, что это последний Escalade с классическим ДВС, следующее поколение точно получит гибридно-электрические ноты в композиции.

Среди изгибов дорог и подмосковных ухабов

Фото: Пресс-служба Cadillac

Escalade продается в трех вариантах оснащения и, как и в других моделях бренда, они делятся на два основных варианта отделки - "премиальный" с обилием хрома и "спортивный" с затемненными деталями экстерьера.

Главные технические отличия между комплектациями - это подвеска: обычная пружинная, пружинная с адаптивными амортизаторами или пневматическая с адаптивными амортизаторами; конструкция раздаточной коробки: одноступенчатая или с понижающей передачей, и тип самоблокирующегося дифференциала в приводе задних колес.

Фото: Пресс-служба Cadillac

Тест-драйв внедорожника проходил на подмосковных дорогах, где можно было испытать разные типы дорожного покрытия: ямы, ухабы, кочки - в общем все то, что до боли знакомо всем и каждому.

И пятое поколение мастодонта на новой базе управляется получше предшественника: крены в поворотах поменьше, а реакции на руль поострее. Динамика - ожидаемая для массивного внедорожника с большим атмосферным двигателем.

Что касается каких либо дорожных изъянов - то их практически не замечаешь, подвеска проглатывает все подряд.

Цены и конкуренты

Стоимость базовой версии Escalade начинается с красивой цифры - от 7 777 777 рублей. За комплектацию Premium Luxury или Sport (которые стоят одинаково) придется отдать от 8 449 000 рублей, а вот версии Premium Luxury Platinum или Sport Platinum обойдутся уже в 9 299 000 рублей без учета дилерских наценок и опций.

Говоря о конкурентах и близких по духу (и размерам) машинах, прежде всего нужно вспомнить, что Escalade делит одну платформу с чуть менее роскошным Chevrolet Tahoe, который тоже недавно обновился и уже продается в России по цене от 5 999 999 рублей.

Еще одним конкурентом можно считать Lexus LX570 (от 7 436 000 рублей) Нельзя вновь не вспомнить про новое поколение Toyota Land Cruiser (от 5 613 000 рублей) Вроде, класс другой, но у россиян есть особый трепет к "круйзеру", который стал "трехсоткой".

Есть и другой японский классик, на этот раз схожего класса - Infiniti QX80 (от 6 395 000 рублей) Вроде и подешевле, и V8 есть, и солидный размер у него присутствуют, но не обновлялась машина давно, поколение P61G выпускается с 2011 года.