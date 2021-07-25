Шойгу открыл барельеф в честь победы в Чесменском сражении

В День ВМФ России министр обороны Сергей Шойгу открыл в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота в Чесменском заливе.

"В ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и ее Военно-морской флот. К их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года", - сказал Шойгу на торжественной церемонии. Он отметил, что сокрушительное поражение турецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей и орудийной мощи российский флот, было нанесено благодаря блестящим флотоводческим решениям и беспримерной стойкости и храбрости офицеров и матросов. "Открывая барельеф, посвящённый битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", - сказал министр обороны.

Автором барельефа является скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Игнатов. Он же создал открытый год назад в Адмиралтействе барельеф "Гангутское сражение". Новое произведение выдержано в том же стиле. Шойгу поблагодарил создателей за творческий подход.

В центре барельефа на дальнем плане изображено морское сражение между русскими и турецким флотами в Эгейском море. В левой части композиции помещены командующие русским флотом - Граф Алексей Орлов, Г.Спиридов и Д. Эльфинстон. Венчает барельеф герб Российской империи.

Как сообщили в Минобороны РФ, серию произведений, посвященных знаковым событиям в истории Российского флота собираются продолжить созданием барельефов Синопского боя и Наваринского сражения.