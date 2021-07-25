Собираем отзывы о 10-летней Kia Optima: либо счастье, либо - капремонт

В 2010 году на рынок вышла новая модель Kia, которая в России получила название Optima. Машина оказалась настолько интересной внешне, богатой по оснащению и привлекательной по характеристикам, что и сегодня, спустя более чем десять лет, седан удерживает на вторичном рынке высокую ценовую планку. Kia Optima стала единственным представителем сегмента D, который смог на равных бороться с канонической Toyota Camry. Мы посмотрели, что пишут в интернете об "Оптиме" ее владельцы.

За многие месяцы просмотров описаний реальных владельцев мы уже привыкли к тому, что подавляющее большинство хозяев машин объективностью, конечно, не отличается, что простительно: все-таки рядовые автомобилисты - это не автоэксперты, у которых сравнительная база выше на пару-тройку порядков, а во-вторых, реальные владельцы отдают за машину собственные деньги, так что эмоциональная составляющая на этом фоне часто превалирует.

Kia Optima - не исключение: владельцы не стесняются отвешивать корейскому седану обилие отличных оценок и восторгов, к чему относиться стоит спокойно и взвешенно. Многие рецензии представляют собой типичную картину отсутствия достойного сравнительного бэкграунда: "Начинал с Lada, потом пересел на старенький Golf, доставшийся по наследству, хотел брать в кредит новый Rio, но в отделе Trade-in увидел подержанную Optima за те же деньги и не устоял. Это просто "космос"! Проехал уже 3000 км, ничуть не жалею", - стандартное начало описания большинства отзывов.

Понятно, что ориентироваться потенциальным покупателям на подобные рецензии не стоит. Собственно, как и на обратное содержание. Неудовлетворительные оценки Kia также строятся на базе прошлого опыта владения потрепанным, но все-таки премиум-классом из разряда: "Ездил до этого на 15-летнем 3.0-литровом Mercedes, потом пересел на 14-летний 4.0-литровый BMW, но все-таки решил взять новую машину в полной комплектации. Выбор пал на Kia Optima и это, конечно, отстой - буду продавать".

Правда, как обычно, где-то посередине. Наиболее вменяемые отзывы у тех владельцев, которые проехали на "Оптиме" от 3 до 5 лет, когда эмоции давно улеглись, а список заездов на сервис увеличился. И вот у таких хозяев Optima получает в среднем около 4 баллов, а иногда и того меньше - о причине последнего будет ниже, а пока о достоинствах.

Первое, что отмечают практически все владельцы - конечно же, дизайн. Машина, нарисованная одним из лучших автохудожников современности, Питером Шрайером, до сих пор смотрится современно и актуально.

Фото: Пресс-служба Kia.

Второй пункт достоинств, ожидаемый для Kia - восхваление комплектации. Даже базовые версии Optima имели больше опций, чем конкуренты в среднем уровне оснащения. А уж топ-исполнения хвастались премиальными "фишками". Восторженные владельцы порой две трети отзыва описывают, как им нравится пользоваться электроприводом сидений и как датчик дождя сам включает дворники. Вдогонку отмечается просторный салон, хорошая эргономика и достаточно вместительный багажник.

Собственно, на этом четкое определение плюсов заканчивается и начинаются нюансы, которые важны для каждого по своему. В первую очередь, это касается двигателей, коих на Kia Optima было два - на 150 и 180 лошадиных сил.

С точки зрения динамических характеристик не хвалят ни один. Базовым мотором в целом более-менее довольны только те, кто выбрал вариант с механической коробкой передач. Таскать немалую тушку "Оптимы" 2.0-литровому двигателю вместе с автоматом тяжело, что отмечают практически все.

Более мощный 2.4-литровый двигатель разочаровал в основном ожидания. Владельцы ждали, что 180 лошадиных сил будут утирать нос практически всему потоку, а на деле корейские жеребцы оказались ленивы и разгонять седан особо не торопятся, ссылаясь на экологичность и экономичность. Практически в каждом третьем отзыве описывается обращение к специалистам по чип-тюнингу, что, конечно, тут же сказывается на ресурсе и пресловутым проблемам с корейскими моторами.

Фото: Пресс-служба Kia.

Еще один пункт претензий - настройка подвески. Большинство владельцев отмечают ее расхлябанность. Да, Kia Optima очень неплохо ведет себя на ровном покрытии, но, увы, не справляется с колдобинами и особенно дорогами состояния "стиральная доска", вытряхивая из владельцев душу, пломбы и даже ушные пробки.

Последняя претензия поголовная - абсолютно все владельцы отмечают отсутствие шумоизоляции, каждый второй не жалеет денег как минимум на проклейку колесных арок.

Ну и теперь главное - технические проблемы, из-за которых покупка Kia Optima и представляет собой лотерею. Да-да, речь об известных проблемах с задирами на корейских бензиновых моторах. Судя по отзывам, встречаются они не так часто, как проблема описана в интернете, однако у двигателей есть еще гораздо более часто встречающийся нюанс - капризное отношение к качеству бензина.

Замена иридиевых свечей чуть ли не каждые 5000 км, замена катушки зажигания, замена вихревого клапана, замена форсунок - типичный путь владельца "Оптимы", которому не повезло с качеством топлива на ближайшей заправке.

Ну и где-то каждый двадцатый отзыв представляет собой описание случившейся катастрофы - капитального ремонта двигателя. Проблема известная и комплексная. Известно, что в основе корейских бензиновых агрегатов 2.0 и 2.4 отличный мотор Mitsubishi, который во время переделки под современные стандарты корейцы умудрились ухудшить.

Проблемы касаются склонности к перегреву и той самой капризности к эксплуатационным жидкостям. Подлили масла в огонь темпераментные и не очень заботливые владельцы - одним не хватило мощности, вторым внимания. В результате кому-то повезло и мотор успели поменять по гарантии, а вот кому-то пришлось расхлебывать проблемы самостоятельно - стоимость восстановления двигателя Kia Optima, кончина которого может настигнуть и на 100 тыс.км пробега, составляет в среднем от 120 до 170 тысяч рублей. Такие в отзывах пишут о том, что Kia больше не купят никогда…