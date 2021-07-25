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25.07.2021 17:37
Рубрика: В мире

Тайфун "Иньфа" парализовал Шанхай

Текст: Константин Волков

Тайфун "Иньфа" (Фейерверк), приближающийся со стороны Тихого океана к Шанхаю, парализовал второй по значению после Пекина китайский мегаполис. В городе не работает общественный транспорт, отменены все авиарейсы, эвакуировано около 360 тысяч человек. Об этом сообщает 25 июля китайский новостной портал China Daily.

Фото: iStock
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Скорость ветра в местах, где находится тайфун, достигает 38 метров в секунду (около 137 км/ч). "Иньфа" движется на северо-запад со скоростью 15 км/ч, ветер сопровождается сильным ливнем.

Порядка 100 тысяч человек в Шанхае работают над предупреждением наводнений. Также задействована система "умный город" с использованием искусственного интеллекта и 5G. Главная задача этой системы - рассчитать, какие места подвержены затоплению.

Китай уделяет повышенное внимание угрозе наводнения в том числе и в связи с трагедией в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, где по официальным данным 25 человек погибли в результате наводнения, вызванного тайфуном, из-за которого за сутки выпало около 500 миллиметров осадков, что превышает годовую норму в этом регионе. В настоящее время военные в Чжэнчжоу расчищают четырехкилометровый автомобильный тоннель Цзингуан, который был очень быстро затоплен в то время, как в нем находились сотни человек на автомобилях. Есть опасение, что после расчистки тоннеля число жертв в Чжэнчжоу может значительно вырасти.

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