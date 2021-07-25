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25.07.2021 15:25
Рубрика: Экономика

Туроператоры ожидают высоких цен на отдых в Египте для россиян

Текст: Юлия Акиньшина

Цены на отдых на курортах Египта для россиян пока будут высокими, поскольку разрешено мало рейсов, и, скорее всего, пока речь про чартеры не идет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пока сложно прогнозировать, с какого именно уровня будут стартовать цены на туры на египетские курорты.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в разговоре с РБК напомнил, что июль и август - невысокий сезон для Египта, поэтому заявленный объем и количество желающих будут совпадать.

Он напомнил, что количество рейсов может быть увеличено, в том числе поставлены чартерные, если российские власти решат, что эпидемиологическая ситуация на курортах стабильная.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиационное сообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа.

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