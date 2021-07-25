Сотрудники посольства США в России занимаются враждебной деятельностью и терроризмом, пишет чешское издании Halo Noviny. Автор материала сравнивает то, что делают американцы в России, с деятельностью, которую приписывают Москве на территории Чехии, имея в виду взрывы на оружейных складах во Врбетице.

Журналист напомнил о недавнем инциденте, когда сотрудник американского посольства в России был пойман на краже стрелочного указателя с железной дороги в Тверской области. По мнению автора, это, скорее всего, не единственный случай, и он иллюстрирует всегдашнее стремление Запада "разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов".

Взрывы во Врбетице, пишет издание, были инспирированы, чтобы поссорить Прагу и Москву. "Доказательств никаких, но для развала отношений и экономических убытков все это очень эффективно", говорится в материале. Также, считает автор, чешские "правительственные и оппозиционные политики оскорбляют Россию и совершенно иррационально и шовинистически унижают ее народ".