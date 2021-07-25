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В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж

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    25.07.2021, 18:59
Текст:   Богдан Бобров

Компания Disney впервые введет в детский мультсериал небинарного персонажа. Об этом пишет The Independent.

Фото: kinopoisk.ru
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Мультик называется "Дом совы" (The Owl House). Озвучит гендерквира, получившего имя Рейн, как и полагается в соответствии с трендами современной западной культуры, небинарная личность Ави Роке, обозначившая в Twitter, что мультяшка требует обращаться к ней с использованием местоимений "они/их".

Создательница шоу Дана Террас отдельно отметила, что в начале производства она столкнулась с несогласием некоторых руководителей студии, относительно подобных решений, но в итоге шоу дали "зеленый свет".

Анимационный проект "Дом совы" посвящен приключениям девочки-подростка, которая попадает в магический мир, где ей предстоит овладеть колдовским ремеслом.

Ранее сообщалось, что "небинар" в компании с трансгендером пополнят список персонажей "Стартрека".

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