В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж

Компания Disney впервые введет в детский мультсериал небинарного персонажа. Об этом пишет The Independent.

Мультик называется "Дом совы" (The Owl House). Озвучит гендерквира, получившего имя Рейн, как и полагается в соответствии с трендами современной западной культуры, небинарная личность Ави Роке, обозначившая в Twitter, что мультяшка требует обращаться к ней с использованием местоимений "они/их".

Создательница шоу Дана Террас отдельно отметила, что в начале производства она столкнулась с несогласием некоторых руководителей студии, относительно подобных решений, но в итоге шоу дали "зеленый свет".

🦉✨DREAM COME TRUE✨🦉



I guest star as Raine Whispers (pronouns: they/them), the sharp and hardworking Head Witch of the Bard Coven, in the new episode of #TheOwlHouse

premiering July 24 at 10:00am ET/PT on #DisneyChannel and DisneyNOW. Make sure to check it out!! pic.twitter.com/zRkaGIDAgd — Avi Roque (@ok_roque) July 22, 2021

Анимационный проект "Дом совы" посвящен приключениям девочки-подростка, которая попадает в магический мир, где ей предстоит овладеть колдовским ремеслом.

Ранее сообщалось, что "небинар" в компании с трансгендером пополнят список персонажей "Стартрека".