Вирусолог рассказал о трех фронтах борьбы с коронавирусом

Ученые ищут способы борьбы с коронавирусом в трех направлениях, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По его словам, самых больших успехов удалось достичь на первом направлении - в профилактике, тот есть, разработке вакцин. Скулачев отметил, что это самый эффективный способ борьбы против вируса, и единственная возможность снизить степень опасности заболевания.

"Второе направление - это разработка специфических веществ-ингибиторов, которые не дают вирусу размножаться", - говорит специалист.

Скулачев рассказал, что строение вируса понятно - у него есть несколько белков, которых нет в человеческом организме, и их могут блокировать какие-то вещества. Но пока на этом фронте успехов не достигнуто.

"Этот препарат можно было бы применять, когда есть заражение, но ничего страшного еще не случилось. К сожалению, тут человечеству пока похвастаться нечем", - сказал вирусолог.

Третья задача специалистов - спасать тех, кто заболел в тяжелой форме. Это направление Скулачев считает самым перспективным, поскольку "оно не про вирус, а про человека". Ученый пояснил, что активация системы воспалительного ответа - это механизм нашего организма, а вирус является "спусковым крючком".

"Против этого есть препараты, но они пока недостаточно эффективны. Придумать препарат, который сведет COVID-19 до уровня не очень опасного гриппа, - это самое перспективное направление", - рассказал вирусолог в беседе с радио Sputnik.

С момента начала пандемии появились новые штаммы коронавируса. Ранее ученые объявили, что вакцина Pfizer обладает низкой эффективностью против бразильского ("гамма") варианта.