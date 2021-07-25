МХАТ может отказаться от Ольги Бузовой

Мавр, как говорится, сделал своё дело: МХАТ имени Горького не стал подписывать новый контракт с телеведущей и блогером Ольгой Бузовой, крайне "хайпово" сыгравшей певичку Бэллу Шанталь в спектакле "Чудесный грузин", вызвав тем затяжной общественный резонанс и крупномасштабное бурление всех и вся. А также аншлаг. Об этом стало известно из беседы KP.RU c директором учреждения культуры Олегом Михайловым.

Издание обратило внимание: афиша спектакля "Чудесный грузин", ранее назначенного на 17 и 18 сентября, пропала. Как объяснил это Михайлов, показ постановки в сентябре решено было отменить. И дальнейшая ее судьба пока не ясна - об этом на днях заявил заместитель художественного руководителя МХАТа Захар Прилепин.

По словам директора, они решили "не будоражить общественность, не будить лиха". К тому же, как уверяет Михайлов, "сложно обеспечить состав для этой постановки", так как в ней "занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков".

При этом менеджер акцентировал, что они не убирают "Чудесного грузина" из репертуара навсегда, "хотя контракт с Ольгой Бузовой еще не подписан".

"Не исключаю, что на ее роль пригласим другую актрису", - подытожил Михайлов.