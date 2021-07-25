Врач раскрыл фактор, снижающий эффективность вакцинации

Эффективность прививки от коронавируса может быть снижена из-за недостатка сна, рассказал завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По его словам, проблемы со сном могут нанести вред иммунитету.

- Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А, - приводит слова доктора ТАСС.

Эксперт добавил, что во время ночного отдыха происходит восстановление и укрепление защитных функций организма. Результаты множества исследований доказали, что нехватка сна существенно повышает риск заражения.

- В частности, влияние идет на отдельные показатели иммунитета: например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета, - заявил сомнолог.

Напомним, ранее специалисты объяснили, можно ли сочетать прививки от гриппа и коронавируса. В частности, как рассказала "РГ" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, вводить препарат для защиты от сезонных инфекций можно не раньше, чем через месяц после полного курса вакцинации от COVID-19.