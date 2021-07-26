Распоряжение правительства Республики Алтай от 26 июля 2021 года № 462-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, дополнив его пунктом 14.3.2 следующего содержания:

"14.3.2. Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай обеспечить переход подведомственных ему автономного учреждения Республики Алтай "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2" и автономного учреждения Республики Алтай "Республиканский психоневрологический интернат" с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный режим работы с 1 августа 2021 года до особого распоряжения.".

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай В.Б.Махалов







