"Автодор" назвал срок действия билетов на разовые поездки по ЦКАД

Билет на разовую поездку по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) действителен 24 часа, сообщили в госкомпании "Автодор".

Билет на разовую поездку по ЦКАД нужно приобретать, если у пользователя нет транспондера. Сделать это можно на сайте госкомпании, в Центрах поддержки и обслуживания пользователей, а также в банкоматах "Элекснет" и МКБ.

При этом, проехать по билету нужно в течение 24 часов с даты и времени начала поездки, которые были указаны при оформлении. Иначе возможно начисление штрафов. Для водителей легкового транспорта они составляют 1,5 тысячи рублей, а для грузового - 5 тысяч рублей.

По просроченному билету проехать нельзя, поездку нужно будет оплатить еще раз в течение пяти дней с момента ее совершения.

Выгоднее всего приобрести транспондер T-pass. В зависимости от маршрута и его дальности, применяются каскадные скидки от 10 до 40% от базового тарифа, отметили в госкомпании.