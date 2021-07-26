Более 70 тысяч россиян переселили из аварийного жилья за полгода

Более 70 тысяч человек переселили из аварийного жилья в России в январе-июне 2021 года. Таким образом, годовой план выполнен почти на 55%, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2019-2021 годах переселены 203,73 тысячи человек из 3,39 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Целевые показатели выполнены на 111% по количеству граждан и на 103% - по площади.

Программа реновации жилищного фонда действует с августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин упростил финансирование расселения аварийного жилья.