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Текст:   Софья Никифорова 
11:42 26.07.2021

Более 70 тысяч россиян переселили из аварийного жилья за полгода

Более 70 тысяч человек переселили из аварийного жилья в России в январе-июне 2021 года. Таким образом, годовой план выполнен почти на 55%, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

В 2019-2021 годах переселены 203,73 тысячи человек из 3,39 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Целевые показатели выполнены на 111% по количеству граждан и на 103% - по площади.

Программа реновации жилищного фонда действует с августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин упростил финансирование расселения аварийного жилья.

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