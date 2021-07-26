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26.07.2021 10:05
Рубрика: Легковые авто

Электрокары Tesla в "режиме лодки" справляются с наводнением в Китае

Текст: Константин Руссов

Езда по затопленным улицам - занятие не из простых для автомобилей с ручной коробкой, когда приходится правильно "играть" с дроссельной заслонкой, чтобы вода не попала в выхлопную трубу.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Тем более стоит быть осторожным, если у вас машина на "автомате": блок управления электроникой крайне уязвим. Как в таких условиях быть тем, кто на электрокарах? На этот вопрос знают ответ китайские владельцы Tesla.

В Китае дожди, тайфуны и прочие катаклизмы, после которых улицы превращаются в полноводные реки, - не редкость. Недавние осадки вызвали потоп, который поставил многих автомобилистов в тупик - двигаться вплавь многие оказались не готовы, но только не те, кто был на Tesla.

У электрокаров компании Илона Маска есть скрытый "Режим лодки". Разумеется, он выдуманный, но глядя на видео из Китая, можно с лёгкостью в это поверить: в то время как другие машины беспомощно стоят и тонут, Tesla форсируют водную преграду. Причём в некоторых случаях это происходит на скорости, а не 3-5 км/ч. Из-под задних колёс вырывается гейзер, как будто это не электрокар, а гидроцикл какой-то!

Эпичное преодоление затопленных улиц, конечно, в будущем может обернуться для владельцев электрокаров дорогим ремонтом из-за негативного влияния влаги на электронику машин, но в видео запечатлены модели, выпускаемые на шанхайской гигафабрике Tesla, а они адаптированы к паводкам.

#Tesla