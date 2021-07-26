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26.07.2021 13:28
Рубрика: Культура

Фильм Битокова вошел в программу Венецианского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фильм "Мама, я дома" (Mama, I"m home - международное название) режиссера Владимира Битокова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова включен в конкурсную программу Orizzonti Extra 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Главные роли в фильме "Мама, я дома" исполнили Ксения Раппопорт и Юрий Борисов, для которого этот год поистине триумфальный - он единственный из актеров снялся сразу в двух фильмах основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля (интервью с ним выходило в "РГ"), и вот теперь - Венеция.

Можно сразу поздравить создателей. Картина продюсеров Роднянского и Мелькумова, режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" только что получила Гран-При конкурса "Особый взгляд" в Каннах. Битоков - также ученик Александра Сокурова, как и Кира Коваленко, как и Кантемир Балагов.

Фото: Наташа Четверикова/ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"
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Действие его нового фильма (а режиссер ранее заявил о себе картиной "Глубокие реки", получившей приз программы кинодебютов на "Кинотавре" в 2018 году), разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Тоня - водитель автобуса на окраине. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек… Автор сценария фильма - Мария Изюмова. Оператор-постановщик - Ксения Середа R.G.C.

"Впервые показать фильм зрителю на Венецианском фестивале крайне волнительно, - комментирует режиссер фильма Владимир Битоков. - В то же время это абсолютная радость. Радость, что труд большого количества талантливых и прекрасных людей увидят на фестивале высочайшего уровня. Я искренне благодарен людям, создававшим этот фильм вместе со мной".

"Я очень рад за Владимира Битокова. Очень большой успех молодого режиссера - его второй фильм включен в официальную программу старейшего мирового кинофестиваля, - комментирует продюсер фильма Александр Роднянский. - Моя стратегия - поддержка молодых талантов, тех смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие, как фильм "Мама, я дома". Владимир Битоков - третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу еще раз выразить свое восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог".

Справка "РГ"

Orizzonti Extra - новая конкурсная программа, которая впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию Sconfini, сохранив при этом базовые принципы селекции фильмов. В фокусе Orizzonti Extra - новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира. В программе будут представлены фильмы различных жанров и форматов, оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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